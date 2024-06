De Zerbi "Mi piace allenare, vediamo cosa succederà" - Tuttoggi.info

CATANZARO (ITALPRESS) – “Mi piace allenare, vediamo cosa succederà. Penso che sia importante non dove, ma come stare in un posto, ho sempre scelto con lucidità e senza ansia di dover allenare a tutti i costi”. Lo ha detto il tecnico Roberto De Zerbi ospite d’onore del Premio Nicola Ceravolo a Catanzaro, ideato dal giornalista Maurizio Insardà e coordinato dal direttore editoriale dell’Italpress, Italo Cucci. Una battuta per l’Italia che si appresta ad esordire agli Europei:”Non voglio fare nessun pronostico, tifiamo tutti per Spalletti e i giocatori, sarà difficile ma in queste competizioni la nazionale si esalta”.xd2/gm/gsl

col/gm/gsl