De Niro contro Trump: "Un idiota, pensa di essere un gangster" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Donald Trump "è un idiota, un imbecille. Non ho mai voluto averci a che fare. Chi vorrebbe incontrare un clown come quello?". Robert De Niro spara a zero contro Donald Trump. La star di Hollywood risponde alle domande di Chris Wallace sulla Cnn. L'attore da sempre è schierato contro il candidato repubblicano alla Casa Bianca. Entrambi sono di New York, ma non si sono mai incrociati. "Chi vorrebbe incontrare un pagliaccio del genere?", dice De Niro.

"Abbiamo bisogno di qualcuno come Kamala Harris, bisogna pensare a tutti. Lei farà errori? Sicuramente, tutti sbagliano. Ma abbiamo bisogno di qualcuno con le giuste intenzioni. Questo tizio non ha le giuste intenzioni e tutti lo sanno. E' una follia".

Trump "pensa di essere un gangster, fa tutto come un gangster. Non credo che i gangster, nel loro ambiente, avrebbero un'alta opinione di lui. C'è un senso dell'onore anche tra i ladri, c'è senso dell'onore in qualsiasi cosa si faccia. Se non tieni fede alla parola e non fai la cosa giusta, a prescindere dalla professione che svolgi, vieni emarginato