De Minaur e il tweet al tifoso deluso: "Giocaci tu con Sinner..." - Tuttoggi.info

E alla fine, Alex De Minaur sbotta. L’australiano, sconfitto da Jannik Sinner oggi nei quarti di finale degli Australian Open 2025, su X viene criticato per il rendimento fornito contro l’azzurro. In particolare, spicca il post del profilo @pavyg. Non è un utente qualsiasi. Il blogger, accesissimo tifoso di Novak Djokovic, da mesi attacca Jannik Sinner per il caso doping che ha coinvolto l’azzurro e invoca la squalifica del numero 1 del mondo.

Oggi, dopo la netta vittoria di Sinner, il post che ha demolito la prestazione di De Minaur: “Alex De Minaur non è per niente convinto di poter competere con Sinner, figuriamoci batterlo. La sua prestazione è stata pessima”. “Congratulazioni a Sinner che è passato in semifinale con una vittoria magistrale contro De Minaur. Sinner ha avuto il controllo per tutta la partita, ma De Minaur sarà molto deluso dalla sua prestazione: si è bloccato di fronte al tutto esaurito ed è stato completamente surclassato”, si legge in un altro messaggio.

Alla fine, tra le varie risposta spunta a sorpresa quella di De Minaur, evidentemente stufo delle critiche del ‘fuoriclasse da divano’. “Ehi amico, è un peccato che tu non sia mai diventato un tennisa abbastanza bravo da provare a giocare contro Jannik. Sono sicuro che avresti fatto una figura migliore e sapresti esattamente come batterlo. Ti auguro tutto il meglio!!!”, la risposta dell’australiano.