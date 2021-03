De Luca “Se arrivano le dosi vacciniamo 50mila persone al giorno” - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS) – “Se riceviamo le forniture possiamo fare fino a 50 mila vaccinazioni al giorno, il che significa un milione e mezzo di vaccinazioni al mese: il nostro obiettivo è concludere questo calvario entro il 2021 e l’unica strada è questa”. Lo ha detto Vincenzo De Luca oggi, a margine della sua visita allo stabilimento di Hitachi nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Per il presidente della Campania tutto dipende dalle forniture dei farmaci che finora non sono sempre state precise e puntuali. “Avevamo organizzato – spiega il governatore – una macchina organizzativa capace di completare la campagna a Napoli entro luglio: sarebbe stata la prima grande città covid free d’Europa. Ma i vaccini non li abbiamo avuti e anzi, dobbiamo fare la guerra per avere la stessa quantità di dosi delle altre regioni. Noi comunque – ribadisce De Luca – lavoriamo per procurarci forniture autonomamente e mi auguro che avremo qualche notizia positiva in questa settimana”.

