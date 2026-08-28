De Luca "Schifani nervoso, Sicilia in fondo alle classifiche di vivibilità" - Tuttoggi.info

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De Luca “Schifani nervoso, Sicilia in fondo alle classifiche di vivibilità”

ItalPress

De Luca “Schifani nervoso, Sicilia in fondo alle classifiche di vivibilità”

Ven, 28/08/2026 - 23:02

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RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Vedo che a Ragalna un po’ di metadone è stato somministrato al presidente Schifani. Ne prendiamo atto e ne comprendiamo il motivo; è nervoso perché rispetto ai dati che lui cerca di sciorinare, sul piano contabile, sono tali e apprezzabili, ma il problema è che quando c’è un avanzo di amministrazione, così importante, significa che c’è una deficienza amministrativa perché non riesco ad amministrare e a spendere. Abbiamo fatto questa analisi in Parlamento e abbiamo specificato che la Sicilia, rispetto alle altre regioni d’Europa, si trova sempre l’ultima. Vuol dire che rispetto alle altre Regioni d’Europa che ricevono le stesse risorse, ancora siamo agli stessi indici di vivibilità. Tutte le città della Sicilia sono in fondo alle classifiche». Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a margine della terza giornata di Etna Forum.
xn5/mgg/gsl

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