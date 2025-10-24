 De Luca "L'inverno demografico unisce drammaticamente tutto il Sud" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

De Luca “L’inverno demografico unisce drammaticamente tutto il Sud”

ItalPress

De Luca “L’inverno demografico unisce drammaticamente tutto il Sud”

Sab, 25/10/2025 - 00:03

Condividi su:


BARI (ITALPRESS) – “Il metodo di selezione dei gruppi dirigenti dentro i partiti è legato o al correntismo o alla casualità. Le forze politiche storiche avevano dei percorsi di lavoro, di fatica, di maturazione, di conoscenza delle amministrazioni e delle macchine amministrative e qui ti ritrovi a volte a Roma personaggi che sono delle nullità politiche totali e questo purtroppo è un problema che riguarda tutte le forze politiche”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato questa sera a margine dell’evento “Amministrare i territori” a Bari. “C’è per esempio un dato che unisce drammaticamente tutto il Sud: l’inverno demografico. La perdita di centinaia di migliaia di giovani rimane la grande tragedia del Sud. Non siamo riusciti a impedire questa fuga di giovani e a creare le condizioni di vita e di lavoro per un’intera generazione. Questo richiederebbe uno sforzo nazionale straordinario. Richiederebbe uno sforzo di investimenti straordinario, cioè una crescita del sud del 5, 6 o 7% l’anno per affrontare i problemi dell’area meridionale”, ha aggiunto.

xa2/pc/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!