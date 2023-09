De Luca "Frustate di bambù a chi scrive i test di medicina" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “Mia figlia, mi scrive una signora, nel test per l’ammissione a Medicina ha trovato la domanda ‘Chi ha inventato la Viennetta Algida?’ Questa è una delle domande. È capitata la domanda ‘Che cos’è la grattachecca?’. Io darei vent’anni di carcere a chi ha preparato questo test. Subito, a prescindere. O, meglio ancora, lo sottoporrei al programma rieducativo che viene adoperato dalla polizia municipale di Singapore che, come noto, ha in dotazione una frusta di bambù e la utilizza contro chi viola le regole stradali o getta a terra la gomma da masticare. C’è il frustino di bambù, quello sottile… chi ha fatto questo test dovrebbe essere sottoposto alla cura Singapore: venti frustate di bambù sul groppone: questo è un delinquente, a frustarlo si fa un’opera di bene davanti a nostro Signore” . Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook.

pc/gtr