Ddl Zan, Parolin “Vaticano non chiede di bloccare la legge” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Innanzitutto vorrei precisare che non è stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge. Siamo contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, come pure della loro appartenenza etnica o del loro credo”. Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, in una intervista a Vatican News sul ddl Zan.

“La nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è. Senza però dare al giudice i parametri necessari per distinguere. Il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago”.

“Lo Stato italiano è laico, non è uno Stato confessionale –

prosegue – come ha ribadito il Presidente del Consiglio. Concordo

pienamente con il Presidente Draghi sulla laicità dello Stato e

sulla sovranità del Parlamento italiano. Per questo si è scelto

lo strumento della Nota Verbale, che è il mezzo proprio del

dialogo nelle relazioni internazionali. Al tempo stesso ho

apprezzato il richiamo fatto dal Presidente del Consiglio al

rispetto dei principi costituzionali e agli impegni

internazionali”.

(ITALPRESS).