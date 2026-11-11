Ddl caccia, Palindroma ai partiti umbri: "Il silenzio è complicità" - Tuttoggi.info

L’associazione Palindroma, presieduta da Lorella Muzi, lancia un appello alle istituzioni e alle forze politiche attraverso una lettera aperta per chiedere una presa di posizione netta contro la proposta di legge A.C. 2984, attualmente all’esame della Camera, che interviene sulla normativa in materia di caccia e tutela della fauna selvatica.

Nel documento viene espressa una forte preoccupazione per le possibili conseguenze sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sulla sicurezza delle persone, oltre che per il ridimensionamento del ruolo scientifico dell’ISPRA. Un richiamo particolarmente significativo per l’Umbria, terra di San Francesco, chiamata a dimostrare coerenza con i valori di rispetto e tutela del Creato, soprattutto nell’anno dell’ottavo centenario della morte del Santo. Palindroma sollecita quindi un impegno concreto da parte dei rappresentanti politici, a livello nazionale e regionale, chiedendo di contrastare il provvedimento, garantire trasparenza nel suo iter parlamentare e introdurre censimenti faunistici obbligatori. «Questa volta gli animali votano» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, un appello alla responsabilità e alla tutela del patrimonio naturale. Di seguito la lettera aperta

Gentili Segretarie e Segretari regionali, Onorevoli,

con questa lettera aperta esprimiamo la più ferma e motivata disapprovazione per l’aggressione alla biodiversità e al patrimonio faunistico nazionale contenuta nella proposta di legge A.C. 2984, approvata dal Senato il 23 giugno 2026 e oggi all’esame della XIII Commissione Agricoltura della Camera. Ne giudichiamo i contenuti scientificamente inaccettabili. Davanti a un attacco di questa portata a un bene vitale del popolo italiano, le forze di opposizione in Parlamento, le stesse che governano la nostra Regione, hanno scelto il silenzio. È una scelta grave, e vi chiamiamo a risponderne.

L’Umbria è la terra di San Francesco e il cuore verde d’Italia. Lo ripetete in ogni campagna, in ogni manifesto, in ogni discorso. Oggi quelle parole suonano vuote. Proprio nell’ottavo centenario della morte di Francesco, celebrato con orgoglio da questa Regione, e proprio nell’anno in cui il 4 ottobre torna festa nazionale in onore del patrono d’Italia, chi governa la sua terra tace davanti a una legge che colpisce il Creato. Francesco ha cantato il Creato, e quel Creato abbraccia tutta la biodiversità, l’umanità compresa. Depose le armi e scelse il dialogo, perfino con il sultano. Chi oggi invoca il suo nome ne tradisce l’esempio.

Ogni giorno di silenzio è uno schiaffo al Creato e ai valori di Francesco che l’Umbria rivendica come propri. Animali d’affezione e fauna selvatica formano un unico patrimonio della comunità nazionale e internazionale: il loro destino misura la coerenza di chi si richiama a quei valori.

Chi tace oggi diventa correo di un delitto contro la natura

È un attacco a un bene comune. La riforma travalica il legittimo confronto sulla caccia. Trasforma la fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, in merce da consumare. Le modifiche alla legge 157 si riverberano sull’applicazione della legge quadro sulle aree protette e colpiscono al cuore il territorio agro-silvo-pastorale, che ne esce impoverito e mutilato. Tutto questo accade in aperto contrasto con l’articolo 9 della Costituzione, che dal 2022 affida alla Repubblica la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell’interesse delle future generazioni.

Si mette il bavaglio alla scienza. La riforma ridimensiona l’ISPRA, unico ente pubblico tecnico scientifico competente in materia, a vantaggio di un Comitato sbilanciato verso il mondo venatorio, la cui legittimità è già all’esame della Corte costituzionale. Così l’Italia si espone a contenziosi e procedure di infrazione europee, e il sapere di ricercatrici e ricercatori cede il passo a valutazioni di parte.

La legge del 1992 legava ogni prelievo a censimenti rigorosi. In Umbria sono rimasti lettera morta: chiediamo che diventino subito norma applicata.

La caccia mette in pericolo tutte e tutti. Nella sola stagione 2025-2026 l’Università di Urbino ha contato 45 incidenti di caccia, 8 dei quali mortali; l’Associazione Vittime della Caccia ne ha documentati 46. Muoiono cacciatori e muoiono persone estranee alla caccia: chi cerca funghi, chi raccoglie castagne,

chi cammina nei boschi o lavora nei campi, insieme ai propri animali. La caccia uccide chi la sostiene e chi la subisce. Questa riforma estende tempi e luoghi dello sparo, e ogni fucile in più vicino a case, strade e sentieri è una vita in più esposta al pericolo. Proteggere la sicurezza di cittadine e cittadini è un dovere di chi governa.

Il silenzio è complicità. Il provvedimento avanza in Parlamento a tappe forzate, sospinto dalle componenti più oltranziste del mondo venatorio e armiero, talvolta presentate all’opinione pubblica come rappresentanza agricola. Le piazze hanno alzato la voce con una protesta democratica e pacifica. Dalle opposizioni e dalle Regioni attendiamo ancora una mobilitazione all’altezza. Il silenzio si fa assordante: chi tace oggi diventa correo di un delitto contro la natura. Ai partiti della maggioranza di governo chiediamo altrettanta chiarezza: dovranno rispondere di questo testo davanti al Paese.

PER QUESTO VI CHIEDIAMO CON URGENZA

1. Un impegno pubblico e scritto a contrastare il testo in ogni fase: in Commissione Agricoltura, con emendamenti soppressivi delle norme che depotenziano l’ISPRA; in Aula, con presenza piena e voto contrario compatto. Zero assenze, zero diserzioni.

2. Il coinvolgimento formale della Commissione Ambiente nell’esame del provvedimento.

3. Un diario pubblico quotidiano dell’iter parlamentare, perché cittadine e cittadini possano seguire ogni passaggio, ogni voto, ogni presenza.

In Umbria: censimenti faunistici obbligatori come base di ogni calendario venatorio e piano di prelievo, e una presa di posizione formale della Giunta e dell’Assemblea legislativa regionale contro l’A.C. 2984

QUESTA VOLTA GLI ANIMALI VOTANO

Andremo alle urne in nome degli animali. Ogni voto, ogni assenza e ogni silenzio saranno registrati e resi pubblici. Saranno la prova della scelta compiuta: gli affari della lobby delle armi oppure l’Umbria verde e San Francesco, che ripudia le armi. Troppe volte abbiamo sentito ripetere che tutto cambia perché nulla cambi. Oggi vi chiediamo i fatti.

Palindroma è un’associazione di promozione sociale che lavora per ampliare la cultura della relazione tra umanità, animali e ambienti. È nata ad Assisi perché Assisi è il luogo in cui questa relazione ha trovato la sua voce più alta: ci ispira un’etica laica di matrice francescana, che riconosce in ogni creatura un valore e un legame di reciprocità. Da questa visione nasce il Festival delle Creature, un laboratorio di pensiero e azione in cui scienza, istituzioni e cultura dialogano per ripensare il nostro rapporto con gli altri animali. L’edizione 2026 si svolge ad Assisi il 28 e 29 novembre e prosegue a Greccio il 16 dicembre con la Conferenza delle Regioni dedicata a benessere animale e One Health. Chi coltiva ogni giorno questa relazione ha il dovere di alzare la voce quando una legge la tradisce: per questo prendiamo parola oggi.

Con determinazione,

Per l’Associazione Palindroma

Lorella Muzi

Presidente