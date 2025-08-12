 Dazi, Trump: "Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni”

tecnical

Dazi, Trump: “Firmato estensione tregua con Cina per altri 90 giorni”

Mar, 12/08/2025 - 08:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Donald Trump ha concesso altri 90 giorni di ‘tregua’ alla Cina sui dazi per continuare i negoziati. In un post su Truth social pubblicato nella notte, il presidente americano ha scritto: “Ho firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione delle tariffe alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell’accordo resteranno gli stessi”.  

 

Ieri Trump ha anche chiarito che l’oro non sarà soggetto a nuovi dazi statunitensi. La dichiarazione è arrivata dopo che un documento ufficiale aveva seminato confusione la scorsa settimana e aveva fatto raggiungere al metallo prezioso un livello record. “Una dichiarazione di Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America: l’oro non sarà soggetto a dazi!” ha scritto il capo dello Stato sulla sua piattaforma Truth Social.  

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!