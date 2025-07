PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo mettendo in campo una serie di bandi; in più abbiamo già stanziato circa 300 milioni di euro per andare incontro alle esigenze delle aziende, cercando di rafforzarle dal punto di vista della digitalizzazione, del rafforzamento del capitale umano, dell’efficientamento energetico”. A dirlo è l’assessore alla Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, a margine dell’assemblea elettiva quadriennale di Cna Sicilia, al Palermo Marina Yachting.

