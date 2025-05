Dazi, Schlein “Pontiera Meloni dica a Trump di fermarsi” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Trump oggi ha annunciato dazi devastanti al 50% per l’Unione europea dal primo giugno che sarebbero una vera sciagura per imprese e lavoratori italiani. Intanto già adesso le minacce del presidente americano hanno avuto delle conseguenze: le borse europee hanno perso 183 miliardi e quella italiana ha chiuso con il segno meno. Questa incertezza è un danno enorme per le aziende e i lavoratori italiani, blocca commesse ed investimenti e nuoce alla nostra economia. Aspettiamo con ansia che la sua grande amica e pontiera Giorgia Meloni gli dica di fermarsi”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).