Dazi, la Casa Bianca conferma: "Da domani tariffe al 104% per la Cina" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Da domani gli Stati Uniti applicheranno dazi al 104% contro la Cina dal momento che Pechino, contrariamente a quanto richiesto da Washington, non ha ritirato le sue contromisure. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a Fox News.

Il premier cinese Li Qiang aveva fatto sapere oggi che al Paese non mancano gli “strumenti” necessari per far fronte alle turbolenze economiche. “Le politiche macroeconomiche della Cina di quest’anno tengono pienamente conto delle varie incertezze” e Pechino “dispone anche di una riserva sufficiente di strumenti politici”, ha affermato Li, stando a quanto riportato dai media ufficiali locali, durante il colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. La Repubblica Popolare, ha detto, “è perfettamente in grado di cautelarsi dagli effetti esterni negativi” ed è “pienamente fiduciosa” sulla possibilità di “mantenere uno sviluppo economico sostenuto e sano”.