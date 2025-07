Dazi, Cina "Il protezionismo non porta da nessuna parte" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali o tariffarie e il protezionismo non porta da nessuna parte”. A dirlo, secondo quanto riporta la televisione CCTV, è stata la portavoce del ministro degli Esteri cinese, Mao Ning. che rispondendo a una domanda – a conclusione del Summit dei BRICS -, ha commentato cosi’ la minaccia di dazi aggiuntivi americani sul blocco.

“Il meccanismo dei BRICS – ha aggiunto – è un’importante piattaforma per la cooperazione tra mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo. Promuove apertura, inclusività e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Non si impegna in un confronto tra blocchi e non è mirato a un Paese specifico”.

(ITALPRESS).

(Fonte video: CCTV)