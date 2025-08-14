 Dario Argento in ospedale a Ischia, malore in vacanza - Tuttoggi.info
Dario Argento in ospedale a Ischia, malore in vacanza

Gio, 14/08/2025 - 16:02

(Adnkronos) – Apprensione per le condizioni di salute di Dario Argento. Il celebre regista, a un passo dal compiere 85 anni, ha accusato un malore, una crisi respiratoria che lo ha costretto ad andare in Pronto soccorso, presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia, dove il Maestro del cinema horror si trova in vacanza. Secondo le prime informazioni, la crisi respiratoria sarebbe legata a una patologia pregressa. 

Fortunatamente, le condizioni di Argento non desterebbero particolare preoccupazione. Il regista è stato immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, al termine dei quali i medici valuteranno se disporre il suo trasferimento in un reparto specifico dell’ospedale per un periodo di osservazione più approfondito. 

Dario Argento, che il prossimo 7 settembre festeggerà il suo 85esimo compleanno, si trovava sull’isola verde per un periodo di riposo. 

