CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo (Tp) hanno deferito 4 persone per il reato di danneggiamento seguito da incendio per due diversi episodi in cui, a distanza di pochi giorni, sono state date alle fiamme due diverse autovetture. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare i presunti autori.

tvi/gtr