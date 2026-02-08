 Danni e rischio Psa, in Umbria si chiede di abbattere oltre 32mila cinghiali in un anno - Tuttoggi.info

Danni e rischio Psa, in Umbria si chiede di abbattere oltre 32mila cinghiali in un anno

Massimo Sbardella

Danni e rischio Psa, in Umbria si chiede di abbattere oltre 32mila cinghiali in un anno

Dom, 08/02/2026 - 08:12

Condividi su:

Sono 32.500 i cinghiali che si chiede di abbattere in Umbria da maggio di quest’anno ad aprile 2027. E’ quanto prevede il “Piano nazionale per la cattura e l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da Psa” allegato all’ordinanza n. 1/2026 emessa dal commissario straordinario contro la Psa, Giovanni Filippini. Piano che invita Regioni e Province Autonome a spingere sulla caccia di selezione a questa specie.

Quanto alle quote di abbattimenti programmati in un anno, che a livello nazionale sono 416mila, in Umbria si prevedono 23mila capi nelle varie forme di caccia (braccata, girata e singolo), 3.500 con caccia di selezione e 6mila tramite il controllo.

Nel biennio 2023-24 in Puglia sono stati prelevati mediamente 26.790 capi l’anno, di cui 21.921 in caccia collettiva, 1.293 in selezione e 3.756 in controllo.

L’Umbria è stata collocata in una fascia di criticità medio-alta, con casi assenti di focolai di Psa, ma con un livello medio-alto di danni all’agricoltura, stimati tra 500mila e 1.300mila euro annui. Con forti rischi per quanto riguarda gli allevamenti.

Condividi su:

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!