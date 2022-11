Danni cinghiali, possibile ridistribuzione fondi agli Atc: “Ma attività di controllo sia più incisiva”

“Insufficiente attività di controllo con l’attività venatoria”

L’aumento dei cinghiali, per Morroni, è collegato “all’insufficiente capacità di controllo della specie ottenibile con l’attività venatoria. È fondamentale che gli Atc attuino in maniera più incisiva l’attività di

controllo della specie. Chiederemo ancora al Governo di rafforzare la pressione venatoria sulla specie. Fino a che non si riesce a diminuire l’impatto economico per le compensazioni, rimane solo un maggior ricorso ai fondi regionali o l’incremento degli incassi degli Atc mediante l’adeguamento delle quote di iscrizione, che oggi in Umbria sono tra le più basse d’Italia. Vedremo a fine anno se l’importo complessivo di un milione e 300mila euro della Regione sarà sufficiente e se ci saranno differenze tra i vari Atc. A quel punto decideremo come intervenire”.

Puletti: c’è volontà di risolvere il problema cinghiali

“Ho visto una visione futura di una risoluzione del problema – ha detto Puletti dicendosi soddisfatta della risposta dell’assessore – con la volontà politica di risolverla. Magari proprio puntando sulle diverse caratteristiche degli Atc che hanno una morfologia e un’estensione diversa, con danni provocati di entità diversa. Potremmo pensare ad una ridistribuzione diversa delle risorse, premiando quegli Atc che hanno chiuso con un bilancio positivo nonostante le difficoltà. Resta però il problema del numero esorbitante di cinghiali che creano problemi alla sicurezza cittadina e stradale. Se non riusciamo a fronteggiare il problema del numero eccessivo, i comuni si trovano costretti a dover far fronte al problema con ordinanze comunali, come a Todi”.

I numeri

Nel triennio 2019-2021, in Umbria – avevano ricordato Puletti e Mancini nella loro interrogazione – sono stati abbattuti oltre 60mila cinghiali adoperando tutte le azioni di contenimento e prelievo venatorio. Uno sforzo reso possibile grazie alla collaborazione tra gli Atc ed i cacciatori umbri che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, al caro vita e all’eccessiva burocrazia a al loro costante decremento numerico, hanno fronteggiato una piaga sociale per la cittadinanza.

Nel 2022 sembra che ci sia stato un aumento rilevante delle domande di risarcimento danni pervenute agli Atc. Una situazione che starebbe mettendo in seria difficoltà la loro tenuta finanziaria rispetto alle risorse stanziate dalla Regione. Un quadro che sembra mettere a rischio la gestione corrente degli Atc, non più in grado di poter svolgere le altre attività loro assegnate. Questo porterebbe dunque ad un aumento delle tariffe annuali che colpirebbero, loro malgrado, i cacciatori umbri.