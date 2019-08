Danni a giochi per bimbi e spazi dedicati allo sport | Il Comune di Avigliano preoccupato

Il comune di Avigliano ha lanciato un appello ad evitare il ripetersi di simili episodi: l’amministrazione comunale è intervenuta sui danni compiuti in alcuni spazi pubblici dedicati ai bambini e allo sport dove sono stati riscontrati alcuni danneggiamenti. Il Comune ha lanciato un messaggio ribadendo l’importanza della cosa pubblica ed ha annunciato il lancio di un progetto specifico su queste questioni.

“Sono piccoli danni alla cosa pubblica che si sono ripetuti negli ultimi mesi – spiega l’amministrazione – per questo abbiamo deciso di iniziare a condividere insieme alla cittadinanza e per ora solo in questo modo, per denunciare tali episodi. Siamo fermamente convinti dell’educazione e della civiltà di gran parte dei cittadini, non vorremo però vederci costretti, però per colpa di pochi, ad adottare misure drastiche.

L’amministrazione – prosegue il Comune – crede e lavora per la sicurezza dei paesi e dei cittadini di questo comune, prossimamente verrà presentato un progetto, a tal proposito, ma non vorremmo implementarlo con dei costi maggiori a scapito di tutti”.

L’amministrazione in una nota ha quindi chiesto un impegno alla cittadinanza per tenere il paese pulito in ordine. “La cosa comune non è dell’amministrazione, del sindaco, dei commercianti, delle associazioni, è di tutti, aiutiamoci a rispettarla e a farla rispettare. Questi danni sono piccoli segnali da non sottovalutare”.

