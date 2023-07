ROMA (ITALPRESS) – “L’idea è anticipare le mosse dei cybercriminali e allargare quindi il perimetro di sicurezza, proprio perché oggi i dati ci dicono che le aziende bersaglio attacco cybercriminali sono in continuo aumento”. Lo dice, in un’intervista all’Italpress, Cesare D’Angelo, general manager per l’Italia e il Mediterraneo di Kaspersky, l’azienda specializzata nella produzione di software per la sicurezza informatica.

