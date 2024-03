BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “A Bruxelles si legifera sul mondo del vino, e siamo qui per tenere alta l’attenzione su un comparto strategico per l’agroalimentare italiano”. Lo dice l’amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese, a margine della presentazione a Bruxelles della 56esima edizione di Vinitaly, in programma dal 14 al 17 aprile prossimi.

