Danese "Vedolizumab efficace in pazienti con pouchite cronica" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La pouchite è un’infiammazione cronica della pouch dei pazienti con rettocolite cronica ulcerosa che sono andati incontro a colectomia e hanno ricostruito il loro retto. Il problema è che la necessità di più cicli di antibiotici porta a sintomi che impattano in maniera negativa sulla qualità della vita dei pazienti”. Lo ha detto Silvio Danese, professore ordinario di Gastroenterologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, a margine dell’evento Made for More, organizzato a Roma da Takeda, alla presenza e con la partecipazione di circa 300 clinici. “La novità dello studio EARNEST è l’efficacia di vedolizumab in pazienti che hanno pouchite cronica refrattaria e cioè ridare qualità di vita ai nostri pazienti inducendo remissione, migliorando la guarigione mucosale e anche l’infiammazione a livello istologico. Direi che sono ottime notizie, con il profilo di sicurezza di un farmaco che conosciamo da anni”.

