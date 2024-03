L’AQUILA (ITALPRESS) – “Vogliamo dare all’Abruzzo un ottimo governo per realizzare il programma che riesca a risolvere i problemi degli abruzzesi. Lo faremo, sono convinto di questo, come sono convinto che sostenendo la nostra squadra di candidati e portandoli in consiglio affronteremo con successo tutto l’insieme dei problemi che angustiano gli abruzzesi”. Così il candidato del campo largo alla presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D’Amico.

tvi/gtr