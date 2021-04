“Non sono io il pubblico ministero, e non sta a me giudicare. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non è stupro. Non è così”. Damiano dei Maneskin interviene su Instagram sul video con il quale Beppe Grillo difende il figlio dall’accusa di stupro.

abr/trg