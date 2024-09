Damiano David, uscito 'Silverlines': è il suo primo brano senza i Maneskin - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - È uscito oggi, venerdì 27 settembre, 'Silverlines', l’atteso primo brano solista di Damiano David, frontman dei Maneskin, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, che ne ha curato anche la produzione. Il singolo è accompagnato dal video ufficiale, disponibile online.

"Silverlines è una canzone molto speciale per me – ha commentato Damiano – È stata una delle prime che ho registrato quando ho iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. E’ una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stesso stato d’animo che la canzone descrive. Mi è venuto naturale sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo, e spero veramente che le persone abbiano voglia di intraprendere questo viaggio con me».

'Silverlines' è un brano con un impianto stilistico e musicale dalla forte impronta cinematografica. L’estensione e la potenza vocale di Damiano, che qui vengono mostrate sotto una nuova luce, si uniscono a un testo intimo e poetico che si sviluppa per immagini e sensazioni, e alla produzione imponente di Labrinth.