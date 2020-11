Dall’Europa un concorso per l’innovazione - Tuttoggi

Riparte il principale appuntamento europeo degli studenti eccellenti. La Fast, responsabile per la selezione italiana del concorso “I giovani e le scienze” della Commissione europea, attende candidature e progetti per il 22 gennaio 2021. Esposizione e premiazione confermati per il 6-8 marzo. La finale della 33a selezione italiana del concorso europeo “I giovani e le scienze”, organizzata dalla Fast d’intesa con la Commissione europea, si svolgerà il 6-8 marzo 2021 a Milano. Gli interessati, studenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni, singolarmente o in gruppi sino a tre, per partecipare al bando devono presentare candidature e progetti entro il 22 gennaio 2021. Dopo la valutazione della Giuria di esperti internazionali verranno comunicati quali sono i 30 migliori lavori/studi/prototipi scelti per l’Italia e che saranno presentati al pubblico durante l’esposizione e premiazione di marzo 2021.

Si tratta della selezione italiana del concorso EUCYS-European Union Contest for Young Scientists, il più importante evento europeo per gli studenti meritevoli, voluto dalle istituzioni di Bruxelles e dai Governi degli Stati membri dell’Unione. Il concorso è anche inserito nel programma per la valorizzazione delle eccellenze “Io merito” del Ministero dell’istruzione; i finalisti italiani migliori entrano a fare parte di un apposito albo e ricevono pure un piccolo finanziamento del MIUR in aggiunta ai riconoscimenti conferiti dalla Fast-Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche. “Fa piacere sottolineare – commenta Alberto Pieri, segretario generale della Fast e coordinatore della selezione italiana EUCYS – come il concorso sia un valido contributo allo spirito del Programma New Generation EU, senza chiedere fondi. Infatti è finalizzato a preparare i giovani per offrire loro un avvenire migliore, utile per tutti e in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro”.

(ITALPRESS/TraMe&Tech).