Dall'Enav il saluto al Papa in partenza per l'America Latina - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Santo Padre, a nome di ENAV, Le rivolgiamo un caloroso saluto e l’augurio di buon viaggio. Ogni giorno ci prendiamo cura di chi attraversa i nostri cieli. Oggi è per noi un onore accompagnarla nel Suo cammino di incontro e dialogo tra i popoli. Possano le Sue parole raggiungere ogni cuore, aiutando tutti noi a coltivare la Pace e le relazioni umane. Buon volo, Santità!”. Dalla Torre di controllo dell’aeroporto di Fiumicino, questo il saluto di Niccolò, a nome dell’Enav, al Pontefice in partenza per il suo sesto viaggio apostolico internazionale, che lo porterà in America Latina.

sat/gsl

(fonte video: Enav)