Dalle CAR-T una speranza contro i tumori - Tuttoggi

Dalla collaborazione di Gilead Sciences e Osservatorio Terapie Avanzate è nato il primo report sullo scenario delle CAR-T in Italia, presentato nell’ambito del progetto “Cell Therapy Open Source”. Il progetto ha l’obiettivo di creare un documento di discussione in costante aggiornamento sulle terapie cellulari; un punto di partenza di un percorso che consentirà di valutare i cambiamenti rivoluzionari generati dall’introduzione e dall’utilizzo di queste terapie in Italia. Ma cosa sono le CAR-T? Lo spiega Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia dell’Istituto Tumori di Milano.

