Dall'Argentina: "Perquisita anche la villa di Faroni" | L'inchiesta sui fondi AFA - Tuttoggi.info

Rimbalzano dall’Argentina fino a Perugia le notizie, riportate dalla stampa sudamericana, relative all’inchiesta sui fondi dell’AFA (Asociacion del Futbol Argentino) che toccano anche il presidente del Perugia Calcio, Javier Faroni.

Un’inchiesta che finora era stata soprattutto mediatica, nella “guerra” politico-economica tra il Governo argentino e la federazione calcistica presieduta da Claudio Tapia, a cui Faroni è molto vicino.

Poi – sempre secondo quanto si apprende dalla stampa argentina – l’inchiesta è passata anche sul piano giudiziario, con la polizia federale che, su disposizione del giudice Luis Armelia, ha effettuato una perquisizione anche nella villa del presidente del Perugia, a Buenos Aires. Congiuntamente ad altre che hanno riguardato imprenditori, rappresentanti della federazione calcistica argentina e la stessa sede dell’AFA. A Faroni – sempre secondo quanto riportato dalla stampa argentina – sarebbe stato vietato di lasciare il suo Paese.

La perquisizione nella villa di Faroni sarebbe finalizzata a cercare tracce dei 42 milioni di euro, parte di quelli arrivati all’AFA per le partite disputate all’estero dall’Albiceleste tra sponsorizzazioni e diritti tv, che l’Antirecliclaggio ipotizza siano stati distratti. Anche – ed è questa una delle ipotesi sulla quale il giudice Armelia vuole vederci chiaro – attraverso la società TourProdEnter, con sede negli Usa, gestita dalla moglie di Faroni, Erica Gillette.

Denaro privato – non statale – appartenente all’AFA (legata alla FIFA) che viene solo gestito, attraverso incassi e pagamenti, dalla società vicina all’imprenditore Faroni, che ha “piena autonomia commerciale”. L’imprenditore argentino sulla vicenda si è sempre dimostrato tranquillo, come riferito alla stampa nei giorni scorsi e come confermato ai suoi collaboratori anche nel suo recente soggiorno a Perugia, quando già era rimbalzata la notizia dell’inchiesta sulla nazionale argentina, che nelle ultime ore ha avuto questo sviluppo.

Inchiesta che comunque non coinvolge il Perugia Calcio, anche se, ovviamente, le notizie che arrivano dall’Argentina sul patron del club potrebbero avere in futuro ripercussioni nell’ambiente biancorosso. Al momento a Pian di Massiano non c’è particolare apprensione e la squadra e lo staff di mister Tedesco sono concentrati nel preparare al meglio la partita di domenica contro il Guidonia.