Dalla Valdichiana la droga per tutta l’Umbria, sequestrati 7 kg di cocaina

La droga nascosta nelle auto, nello spaccio coinvolte a vario titolo 26 persone, tra cui una donna ed un padre con i figli

Dal nord Italia la droga faceva tappa in Valdichiana, da dove veniva poi spacciata in Toscana e in tutta l’Umbria. I carabinieri di Montepulciano, coordinati dalla Procura di Siena, hanno sequestrato, nel corso del blitz che ha portato a varie perquisizioni nel Senese, nel Perugino e nel Ternano, 7 kg di cocaina.

Sono 26 le persone indagate nell’ambito dell’operazione denominata “Edicola”, a vario titolo, con 7 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 3 all’obbligo di firma. I militari hanno sequestrato anche 70mila euro in contanti, mentre sono decine gli assuntori di droga segnalati.