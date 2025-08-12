 Dalla Corsica a Monaco a nuoto, l'impresa dell'uomo-pesce - Tuttoggi.info
Dalla Corsica a Monaco a nuoto, l’impresa dell’uomo-pesce

Dalla Corsica a Monaco a nuoto, l'impresa dell'uomo-pesce

Mar, 12/08/2025 - 11:03

Mar, 12/08/2025 - 11:03

(Adnkronos) –
A nuoto dalla Corsica al principato di Monaco, 180 km senza fermarsi mai e senza uscire dall’acqua. E’ l’impresa che lo svizzero Noam Yaron sta realizzando, bracciata dopo bracciata per 5 giorni e 5 notti, per stabilire un nuovo record. Yaron è partito nella giornata di ieri dalle acque della località di Calvi, nel nord della Corsica. La sua impresa – che può essere seguita online – mira ad accendere i riflettori sulla salute del mar Mediterraneo, a rischio per l’inquinamento. “Grazie per far parte del movimento, faremo la storia”, ha scritto. 

 

Il super nuotatore è seguito da un team che, a bordo di un’imbarcazione, lo assiste e monitora le condizioni. A scortarlo, anche delfini, banchi di pesci e di meduse. Yaron, come mostrano i video, procede anche di notte mantenendo la rotta grazie ad una corsia mobile che lo indirizza nell’oscurità. Le soste servono per mangiare e per bere, mentre la gestione del sonno è più complessa. Yaron ”può dormire mentre nuota” perché riesce a ‘spegnere’ una parte del cervello grazie a tecniche di ipnosi. 

 

