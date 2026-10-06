Dalla comprensione all'azione, come l'IA fisica cambia il paradigma - Tuttoggi.info

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Dalla comprensione all’azione, come l’IA fisica cambia il paradigma

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Dalla comprensione all’azione, come l’IA fisica cambia il paradigma

Mar, 06/10/2026 - 17:03

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MILANO (ITALPRESS) – “La base su cui poggia l’intelligenza artificiale è costituita da algoritmi. Finora ci siamo tutti confrontati con gli LLM, i Large Language Models, che sono modelli e algoritmi, appunto, capaci di interpretare il linguaggio, di elaborare informazioni e di formulare risposte. Con l’intelligenza artificiale fisica, quindi modelli, VLA Vision Language Action, si fa letteralmente un cambio di passo, un cambio di paradigma”. A dirlo la professoressa Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e centro TranspArEEnS, nel corso di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

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