Dalla Commissione Ue via libera alle modifiche al Pnrr - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha dato una valutazione positiva del Pnrr modificato dell’Italia, compreso il capitolo dedicato a REPowerEU. Il piano ammonta ora a 194,4 miliardi di euro, di cui 122,6 miliardi in sovvenzioni e 71,8 miliardi in prestiti. Le riforme sono 66 riforme, sette in più rispetto al piano originario, con 150 investimenti. Il capitolo dedicato a REPowerEU comprende cinque nuove riforme, cinque investimenti rafforzati basati su misure esistenti e 12 nuovi investimenti per rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossi russi ben prima del 2030.

sat/gsl