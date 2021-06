Arriva il via libera della Commissione Europea al piano di ripresa e resilienza dell’Italia, che prevede l’erogazione da parte dell’UE di 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e di 122,6 miliardi di euro in prestiti. La valutazione positiva è stata consegnata dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen al premier italiano Mario Draghi, in una cerimonia che si è svolta a Cinecittà.

sat/mrv/red