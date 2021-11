Dalla Commissione Ue in arrivo 1,98 miliardi di euro per il programma Europa digitale. Nel dettaglio, Bruxelles ha dato il via libera a tre programmi di lavoro, che comprendono investimenti strategici per rafforzare la sovranità tecnologica europea e immettere sul mercato soluzioni digitali a vantaggio dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

sat/red