Dalla Camera una donazione di materiali per "Circular for Kids" - Tuttoggi.info

Gio, 04/12/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – Trasformare materiale di scarto destinato al riciclo in kit scolastici per i piccoli pazienti oncologici ricoverati negli ospedali pediatrici. È la sfida di “Circular for kids” che, grazie a una donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso annunciata dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, renderà possibile la realizzazione di kit scolastici che saranno distribuiti nei reparti di oncologia pediatrica. Un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che vede la Camera dei Deputati protagonista di una donazione di materiali di comunicazione in disuso (come roll-up, vele e materiali plastici utilizzati in precedenti eventi) al progetto Circular for kids, che saranno poi recuperati da Novo Nordisk e trasformati negli oggetti destinati ai bambini degli ospedali pediatrici. Un esempio concreto di economia circolare e responsabilità sociale che mette al centro ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni.

