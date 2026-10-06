Dalla British Library alle banche, la vulnerabilità dei dati digitali - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale da un lato ci può proteggere, dall’altro ci può creare più problemi di quelli che ci va a risolvere. Uno dei problemi principali, per esempio, è che la parte di sicurezza dei sistemi finanziari si basa largamente sulla criptografia e se effettivamente questi l’intelligenza artificiale riesce a trovare un modo veloce per decodificare queste protezioni che derivano dal sistema crittografico, ovviamente avremo molti problemi, anche per la tutela dei conti correnti”. A dirlo Loriana Pelizzon, Direttrice Dipartimento Financial Markets, Leibniz Institute SAFE e Goethe University Francoforte, nel corso di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

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