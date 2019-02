Dalia Lazar e Daniele Mencarelli insieme per il concerto d’inverno di “Visioni musicali”

La pianista Dalia Lazar e il contrabbassista Daniele Mencarelli di nuovo insieme nella singolare location del Museo del Tulle di Panicale per inaugurare la terza edizione di “Visioni musicali”.

I due musicisti, dopo il successo del loro primo incontro in autunno, torneranno ad esibirsi in coppia nel concerto d’inverno dell’artista in residenza Lazar, in programma per domenica 3 febbraio, alle ore 17, proponendo musiche classiche di Bach, Schubert a fianco del jazz di Mehldau.

Il debutto di Dalia Lazar nel mondo del jazz e la sua prima collaborazione con il contrabbassista e compositore perugino Mencarelli è avvenuto lo scorso ottobre ed ha avuto un grande riscontro. Da qui l’invito della stessa Lazar a tornare a suonare insieme nell’ambito della rassegna “Visioni musicale”, giunta appunto alla terza edizione.

Il nuovo inedito concerto è dedicato alla bellezza straordinaria della musica di Bach (la Suite n.2) e dell’Op.90 di Schubert. In duo eseguiranno poi musiche di Brad Mehldau e dello stesso Daniele Mencarelli.

Continua così il progetto “ArtInsieme”, artisti che lavorano a Panicale contribuendo allo sviluppo culturale e turistico di uno dei borghi più belli d’Italia. Gli appuntamenti con la pianista Lazar sono molto attesi e frequentati sia dal pubblico locale che dai turisti.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni www.dalialazar.com; oppure: 075 83 74 33.

