 Dal vino al riso, il Piemonte del gusto in vetrina al Fancy Food di New York - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Dal vino al riso, il Piemonte del gusto in vetrina al Fancy Food di New York

ItalPress

Dal vino al riso, il Piemonte del gusto in vetrina al Fancy Food di New York

Lun, 29/06/2026 - 21:03

Condividi su:


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Piemonte torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il più grande evento commerciale negli Stati Uniti per l’industria alimentare e delle bevande. Show cooking, degustazioni e occasioni di business: al centro l’eccellenza delle produzioni agroalimentari Made in Piemonte, regione che si conferma tra le prime a livello nazionale per export verso gli Usa. A guidare la delegazione di 17 aziende piemontesi il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni
xo9/fsc/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!