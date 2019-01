Dal 7 febbraio al cinema il film Copperman, Luca Argentero si trasforma in supereroe | Video

L’attesa è quasi finita: uscirà nei cinema giovedì 7 febbraio 2019 il film “Copperman”, girato a Spoleto l’estate scorsa e che vede come protagonista Luca Argentero, nei panni di un supereroe speciale. Una favola moderna, che affronta anche un tema delicato come quello dell’autismo.

Protagonista del film è Anselmo (Luca Argentero), affiancato dalla mamma Gianna (Galatea Ranzi), dall’amica Titti (Antonia Truppo) e dal fabbro Silvano (Tommaso Ragno), colui che lo trasformerà in un supereroe, Copperman.

Copperman, il film prodotto dalla Eliofilm e diretto da Eros Puglielli, è la storia di Anselmo, un uomo molto speciale che, nonostante la sua età, vede la realtà con gli occhi di un bambino. Per lui ogni cosa intorno a sé ha i colori delle fiabe e i magici poteri dei supereroi. Inoltre, Anselmo è cresciuto con una purezza infantile, che non gli permette di diffidare degli altri e, sebbene la vita gli mostri più volte come sa essere cruda e dura, l’uomo riuscirà anche nei momenti più difficili a mantenere la sua limpida e unica visione del mondo.

“Di giorno Anselmo, di notte Copperman. Non c’è bisogno di essere dei supereroi per cambiare gli aspetti del mondo che pensiamo siano sbagliati, ma solo tanto coraggio”. E così Luca Argentero Anselmo-Copperman si troverà ad affrontare i cattivi, con un’armatura di rame, per le vie di un paese qualunque (nella realtà Spoleto e la sua periferia, ma anche l’abbazia di Castel San Felice a Sant’Anatolia di Narco), affrontando i pericoli senza paura.

In attesa dell’uscita al cinema, fra una settimana, personaggi e scene del film sono disponibili nella pagina Facebook Copperman il film, dove oltre al trailer ufficiale è stato pubblicato anche un video del backstage delle riprese (a cui hanno preso parte anche diversi spoletini di ogni età).

“COPPERMAN – scrive la produzione – è una favola che parla di amicizia e di amore. Ed è con tanto amore che è stato creato, immaginato e girato. Un ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato alla produzione di questa meravigliosa storia… perchè se ci credi, funziona. #IoSonoCopperman

