Si avvicina la Milano Beauty Week, nuovo evento dedicato alla cultura della bellezza e del benessere, in programma dal 3 all’8 maggio nel capoluogo lombardo. Ricco il calendario degli appuntamenti che si terranno a Palazzo Giureconsulti di Piazza Mercanti e in altre location e spazi commerciali della città. La Milano Beauty Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Kosmoprof ed Esxence. abr/gtr/