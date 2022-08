Dal 25 al 28 agosto arriva la terza edizione di Trasimeno Prog, nel ricordo di Vittorio De Scalzi - Tuttoggi

In collegamento dalla Sicilia il saluto del maestro Alessandro Deledda che ha collaborato con L’Estate di San Martino negli ultimi lavori, ma che non potrà essere presente fisicamente nel fine settimana umbro. «Il programma di “D’Estate la notte” consueto ambito degli eventi del Comune di Perugia – ha spiegato l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano – si arricchisce di un nuovo significativo appuntamento grazie al prologo di Trasimeno Prog. Il prossimo 25 agosto, infatti, ai Giardini del Frontone, ci sarà il concerto de L’Estate di san Martino, storica band perugina che presenterà nella nostra e loro città il loro ultimo lavoro. L’iniziativa rende ancora più ampia la proposta degli eventi estivi e conferma l’intesa con il Comune di Castiglione del Lago, che reputo molto importante e già concretizzatasi in altre importanti occasioni».

«Sono qui a testimoniare la meraviglia del mestiere di musicista – ha dichiarato Patrick Djivas – e della grande passione che ci accomuna. Massimo Sordi è un grande amico per me ormai da molti anni e gli faccio i complimenti per essere tra i promotori di questo splendido festival. È un grande piacere stare insieme a voi».

«La passione per il “prog” te la porti dentro per sempre – ha affermato il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico. Me li immagino ragazzi, questi castiglionesi appassionati, quando aspettavano l’uscita di vinili memorabili, suonati da musicisti straordinari e immagino la bellezza del loro stupore nell’ascoltare la storia della musica. Questi ragazzi oggi sono cresciuti e ci hanno regalato un festival che ha grandi ambizioni e grande successo di pubblico. Da sindaco sono veramente felice e onorato della rinnovata collaborazione con il Comune di Perugia e ringrazio l’amministrazione perugina per la fiducia e la voglia di camminare insieme. Trasimeno Prog è una manifestazione di livello che contribuisce alla crescita culturale e d’immagine del nostro territorio: Castiglione del Lago, il Trasimeno e Perugia possono fare grandi cose insieme».

Venendo alle date castiglionesi si partirà venerdì 26 agosto alla Rocca medievale con tre formazioni sul palco; la band di Giorgio “Fico” Piazza, storico primo bassista della PFM, che renderà omaggio, con il suo progetto “Per Fare Musica”, ai due dischi della formazione milanese che lo hanno visto direttamente coinvolto: “Storia di un minuto” e “Per un amico”. A seguire l’inedito trio del bassista dei Caravan Richard Sinclair: l’inglese, che risiede da tempo nel nostro paese, si esibirà con Angelo Losasso alla batteria e con Gianluca Milanese al flauto. Lo stesso musicista con il suo flauto non scenderà neppure dal palco per unirsi ai marchigiani Odessa; sarà infatti la prima volta live della band in formazione a cinque, dopo che aveva già preso parte al primo album – Stazione Getsemani nel lontano 1999 – ed a quello uscito di recente, L’alba della civiltà.

La giornata di sabato 27 agosto sarà a tema: nell’anno in cui la band inglese dei Genesis ha posto fine ai propri concerti – salvo ripensamenti – con Phil Collins in formazione, si è pensato di omaggiarli, di far eseguire la loro musica da altri artisti e di parlare di loro anche attraverso pubblicazioni librarie. Giocando con il titolo di un brano tratto dall’album Selling England by the pound e la location del festival si è pensato di intitolare la giornata “I know what I… lake”. Si inizierà nel pomeriggio a Palazzo della Corgna, nella Sala del Teatro, con Francesco Gazzara, con il suo piano ed il suo libro, uscito nel mese di dicembre “Genesis dalla A alla Z”.

Spazio quindi ai libri con Mino Profumo a presentare il suo “Genesis The Lamb” e con il manager/roadie del gruppo inglese Richard Mcphail con la sua opera “La mia vita con i Genesis”. In serata alla Rocca Medievale prima “The Progressive Tales”, progetto del chitarrista toscano Corrado Rossetti che rivisiterà il primo e misconosciuto album dei Genesis “From Genesis to revelation”; la performance comprenderà anche l’esecuzione di classici del prog italiano ed internazionale. Infine la band milanese di un altro Rossetti, stavolta Simone, The Watch, reduce da sold-out e consensi in tutta Europa, presenterà lo spettacolo Plays Genesis (a prog journey 1970/ 1976), con cui viene passato in rassegna il periodo più denso di contenuti per gli amanti del genere. Chiusura domenica 28 con una giornata ricca di avvenimenti.

Si inizierà al mattino con un incontro con Patrizio Fariselli Palazzo della Corgna, nella Sala del Teatro e si proseguirà con l’esibizione sulla riva del lago, alla Darsena Live Music, di Bernardo Lanzetti. In serata spazio alle tastiere prima con il poliedrico Alex Carpani e la sua band e quindi con il Patrizio Fariselli Area Open Project, per tornare ad ascoltare le atmosfere del sound che rese famoso il gruppo negli anni ‘70 anche grazie alla voce dell’indimenticato Demetrio Stratos.

Infine Music Day Roma e Trasimeno Prog, presentano la II Fiera del Disco di Castiglione del Lago che si svolgerà in Piazza Gramsci dalle 11 alle 22 dal 26 al 28 Agosto (il 26 inizio ore 16). Nata in collaborazione con Trasimeno Prog, la manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, vanta un ampio selezionato standistico con espositori provenienti da tutta Italia che propone una messe di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia; la kermesse del disco offrirà la possibilità a collezionisti, appassionati e amanti della musica, di condividere e approfondire le passioni di ciascuno in ambito musicale. Espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancherà propria nulla in un’immersione totale nel mondo della musica. Per espressa volontà del direttivo dell’associazione il festival sarà dedicato alla memoria dell’appena scomparso Vittorio De Scalzi. È possibile visitare il sito dell’evento: https://www.trasimenoprog.com/festival/