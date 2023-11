Daino impigliato nel filo spinato, sedato e liberato

A Passignano l'intervento dei carabinieri forestali e dei volontari di Wild Umbria

E’ stato sedato, per consentire ai carabinieri e ai volontari di Wild Umbria, di liberarlo dal filo spinato nel quale era rimasto impigliato in località San Donato, nel comune di Passignano sul Trasimeno. Protagonista della storia a lieto fine un esemplare maschio adulto di daino, per la precisione un palancone.

A chiamare i carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno è stato un cittadino che ha visto l’animale intrappolato. In un’area di difficile accesso a causa della fitta vegetazione presente.

L’arrivo di persone, poi, aveva messo in ulteriore agitazione l’animale peggiorando la situazione. Pertanto i militari, non potendo liberare immediatamente l’animale selvatico, hanno chiesto l’ausilio dei volontari di Wild Umbria, che una volta intervenuti sul posto hanno provveduto alla sedazione.

L’animale è stato liberato e, una volta risvegliato, rimesso in libertà.