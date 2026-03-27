Dacia rinnova la Duster - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova la sua icona Duster, portando al centro design, tecnologia e capacità off-road. La filosofia resta quella delle origini: essenzialità, robustezza, accessibilità. Il design esterno si evolve con linee tese e proporzioni equilibrate, un frontale verticale e la firma luminosa a forma di Y che rafforza l’identità del modello. L’assenza di cromature, sostituite da finiture più sostenibili, sottolinea l’approccio eco-smart del brand. Anche l’abitacolo segue questa filosofia con interni concepiti per la vita di tutti i giorni. La gamma motori si amplia fino alla nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 Automatico, che abbina doppia alimentazione benzina/GPL a tecnologia ibrida e trazione integrale. Una combinazione che – assicura Dacia – garantisce maggiore autonomia, consumi contenuti e la versatilità necessaria per affrontare ogni tipo di percorso, dalla città ai terreni più impegnativi. Grazie alla trazione 4×4, all’altezza da terra e alle protezioni, il SUV è pronto ad affrontare strade sterrate e condizioni difficili. Completano il quadro materiali innovativi come Starkle, composto per il 20% da plastica riciclata e progettato per essere robusto, resistente agli urti e ai graffi.

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