Dacia, ora è possibile ordinare il nuovo Bigster - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Per il nuovo C-SUV Bigster Dacia ha presentato un’offerta inedita per il mercato, proponendo una gamma semplice e di facile comprensione. E’ già possibile ordinare il modello in quattro livelli di allestimento: Essential, Expression e due allestimenti top di gamma, proposti allo stesso prezzo: Extreme è destinato agli appassionati della vita all’aria aperta, con tetto apribile panoramico, barre da tetto modulabili, sellerie lavabili, tappetini in gomma. Journey è invece pensato per i clienti che prediligono i lunghi viaggi e lo stile. Quest’ultima versione offre anche il portellone posteriore motorizzato e il sedile del conducente regolabile elettricamente di serie.

Per Bigster è disponibile in esclusiva la nuova tinta metallizzata Indigo Blu, così come la carrozzeria Bi-Tono con tetto nero – optional su Extreme e Journey.

Le motorizzazioni sono tutte elettrificate e alcune sono inedite, come la TCe 140 che offre un sistema mild-hybrid da 48 Volt che coadiuva il motore in fase di avviamento e accelerazione, riducendo i consumi e le emissioni di CO2. Disponibile anche la versione Eco-G che abbina alimentazione bifuel GPL / benzina e sistema mild-hybrid da 48 Volt.

Dacia Bigster è il primo modello del Gruppo Renault a poter contare sull’inedita motorizzazione Hybrid 155 abbinata al cambio automatico, disponibile dal livello di allestimento Expression.

La TCe 130 4×4 è invece disponibile sugli allestimenti Expression ed Extreme con trazione integrale, cambio manuale a 6 rapporti e sistema mild-hybrid da 48 Volt.

Bigster è disponibile a partire da 24.800 e sarà disponibile presso la rete di vendita a partire dalla prossima primavera.

