Da Sonego a Bellucci, tutti i tennisti azzurri in campo: orari e dove vederli in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – In attesa del Masters 1000 di Monte Carlo, al via il prossimo 7 aprile, è iniziata la stagione sulla terra rossa. Tanti i tennisti azzurri impegnati in diversi tornei in giro per il mondo, preparatori all’appuntamento del Principato. Oggi, giovedì 3 aprile, saranno in tre gli italiani impegnati nell’Atp 250 di Marrakech, vinto lo scorso anno da Matteo Berrettini: aprirà la giornata Mattia Bellucci, che agli ottavi di finale in Marocco sfiderà il francese Pierre-Hugues Herbert. A seguire sarà il turno di Luciano Darderi, che affronterà il francese Hugo Gaston e infine di Lorenzo Sonego, impegnato con il ceco Vit Kopriva.

La sfida tra Bellucci e Herbert è in programma oggi, giovedì 3 aprile, alle ore 13. A seguire, verso le 16, andrà in scena quella tra Darderi e Gaston, e infine, non prima delle 17.30, quella tra Sonego e Kopriva. I match dei tennisti azzurri saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, e disponibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.