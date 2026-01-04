 Da Sean Diddy a Mangione, i detenuti del carcere dov'è Maduro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Da Sean Diddy a Mangione, i detenuti del carcere dov’è Maduro

tecnical

Da Sean Diddy a Mangione, i detenuti del carcere dov’è Maduro

Dom, 04/01/2026 - 10:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn, dove è stato condotto il leader venezuelano Nicolas Maduro e dove si prevede resti in attesa del processo, è un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti. Tra loro il rapper Sean “Diddy” Combs, che al Metropolitan Detention Center di Brooklyn è rimasto per poco più di un anno, prima di essere condannato a ottobre a oltre quattro anni di carcere federale. 

Attualmente detenuto presso l’Mdc c’è Luigi Mangione, il ventisettenne accusato di aver sparato e ucciso l’amministratore delegato della UnitedHealthcare, Brian Thompson, in quello che i procuratori federali hanno definito un omicidio mirato a sangue freddo. 

Anche Sam Bankman-Fried, co-fondatore dell’exchange di criptovalute Ftx, sta scontando nel carcere di Brooklyn una pena a 25 anni di carcere dopo essere stato condannato per frode. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!