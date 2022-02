Da Samsung i nuovi smartphone Galaxy S22 e tablet Galaxy Tab S8 - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics presenta Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, i nuovi smartphone di punta della serie S, con uno straordinario comparto fotografico, dotato di un’avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini, un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili.

“Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo – dice TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business -. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo. Ecco perchè ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora”.

I nuovi Galaxy S22 e S22+ presentano migliorate funzionalità Nightography, come il sensore più ampio rispetto a S21 e S21+, e la tecnologia Adaptive Pixel: la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. Per quanto riguarda i video, la nuova funzionalità auto-framing rileva fino a dieci persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. I dispositivi sono potenziati dalla tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Una nota particolare merita Galaxy S22 Ultra, il nuovo smartphone premium: “In Samsung ci impegniamo costantemente ad alzare l’asticella dei nostri dispositivi premium – specifica Roh – Galaxy S22 Ultra riprende le funzionalità più amate del Galaxy Note e gli aspetti più celebri della serie S e li combina per un’esperienza mobile davvero unica. Si tratta di un grande passo in avanti per la tecnologia mobile, che definisce un nuovo standard di smartphone”.

Tutti i nuovi dispositivi sono realizzati con schermo adattivo Dynamic Amoled 2X, progettato per le attività di gaming e di visione di contenuti, che si scelga il display da 6,1 pollici di Galaxy S22, quello da 6,6 pollici di S22+ o quello da 6,8 pollici di S22 Ultra. Mentre Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria a lunga durata e della ricarica rapida da 25W, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra includono una batteria che dura oltre un giorno e offrono una ricarica rapida da 45W. L’intera serie Galaxy S22 supporterà fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Assieme alla nuova linea di smartphone, Samsung Electronics ha annunciato la nuova serie di tablet Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra. I nuovi modelli sono pensati per una migliore esperienza di videoconferenza, con fotocamere anteriori ultra-grandangolari, una configurazione a tre microfoni e una tecnologia intelligente di auto-framing. Offrono Windows Multi-active potenziato, una condivisione di file sicura con Quick Share protetto da password, un nuovo processore da 4nm, e la S Pen inclusa nella confezione. “Poichè ci affidiamo sempre di più ai video per rimanere connessi e per l’intrattenimento, sappiamo che la caratteristica più interessante di un tablet è il grande schermo e la portabilità”, sottolinea ancora TM Roh -. Abbiamo lavorato per anni sull’innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra”.

Il nuovo modello presenta un display da 14,6 pollici, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, e cornici più sottili a 6,3 mm che offrono un rapporto ottimale tra schermo e corpo. Anche il telaio è più sottile, leggero e resistente, protetto da una cornice in alluminio Armor che è oltre il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7. I tre microfoni di precisione utilizzano la tecnologia avanzata di riduzione del rumore di sottofondo e la qualità dei suoni è affidata ai Quad Speakers con Dolby Atmos, presenti su tutti e tre i modelli. Tab S8 Ultra offre fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, e tutti e tre i modelli offrono uno la memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale. Tutti i modelli sono alimentati da una batteria intelligente che dura tutto il giorno e supportano la ricarica super-veloce a 45W, che può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti.

La serie Galaxy Tab S8 offre la possibilità di utilizzare più dispositivi Galaxy insieme: l’interfaccia utente One UI Tab 4 consente di passare facilmente dal proprio Galaxy Tab S8 allo smartphone e al PC, e viceversa.

Tecnologie avanzate ma anche attenzione all’ambiente: il nuovo Galaxy è più eco-consapevole di sempre. Collaborando con organizzazioni leader nel settore, Samsung contribuisce a recuperare le reti da pesca usate e disperse in mare, trasformandole in materiali per gli smartphone. Il materiale utilizzato nei supporti dei tasti contiene il 20% di plastica riciclata proveniente dagli oceani, nello specifico da reti da pesca disperse in mare. I materiali riciclati sono anche incorporati nei moduli degli speaker audio, così come nelle parti interne dei tasti di accensione/spegnimento e volume. Oltre alle plastiche oceaniche, per il packaging di Galaxy S22 viene utilizzata carta riciclata al 100% e sul display è inclusa una pellicola protettiva realizzata in plastica riciclata. Ogni custodia è inoltre progettata con materiali eco-compatibili e certificati UL, come plastica riciclata dopo l’uso o sostanze bio-based.

