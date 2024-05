Da sabato il Caccia Village 2024: le novità e il programma

A Bastia Umbra la grande rassegna su caccia, tiro, gastronomia, animali e natura

Si allunga al lunedì mattina – il momento in cui tradizionalmente si concludono gli “affari”, anche nel settore venatorio – l’edizione 2024 del Caccia Village, in programma da sabato 11 maggio (taglio del nastro alle ore 11) alla mattina del 13 maggio.

Una dodicesima edizione ancora più orientata a raccontare il futuro della caccia e a far divertire gli appassionati del mondo venatorio, con oltre 30.000 mq di area espositiva, aree tematiche, Esposizione ENCI, Park Village, Cibo Selvaggio e Linee di Tiro.

La manifestazione è stata presentata a Palazzo Donini dal patron Andrea Castellani, alla presenza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dell’assessore regionale Roberto Morroni, del presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri, delle associazioni venatorie e degli esponenti del mondo agricolo, Albano Agabiti presidente Coldiretti Umbria e Cristiano Casagrande direttore Confagricoltura Umbria.

Il programma 2024 e le novità

Confermata anche per quest’anno la presenza del ministro Francesco Lollobrigida alla cerimonia del taglio del nastro, sabato mattina.

Una fiera che si preannuncia sempre più proiettata verso il futuro della caccia e della figura del cacciatore e che per la prima volta vede dialogare il mondo agricolo con quello venatorio nell’ambito dei progetti rivolti alla realizzazione e alla promozione di filiere di carne selvatica.

Un tema importante che anche l’Università degli Studi di Perugia affronterà in una tavola rotonda, in programma lunedì 13 alle ore 10, in cui si parlerà di prospettive e problematiche della carne di selvaggina come risorsa per il territorio.

Riconfermata l’area Park Village che ha riscosso grande consenso di pubblico nella passata edizione e il concept “Cibo Selvaggio” dove non mancheranno attività pratiche legate alla cucina di caccia e alla divulgazione delle filiere di carne selvatica. Quest’anno Cibo Selvaggio si presenterà in veste di Buschcraft con numerosi show cooking “a fuoco vivo” in un’ambientazione boschiva realizzata in collaborazione con Umbraflor e Tenuta Borgo Santa Cecilia di Gubbio. Lunedì 13 maggio ore 12, prevista la partecipazione del cuoco wild Davide Nanni, star del web.

Altra novità le serate Caccia Village OFF, due cene in collaborazione con Franchi Food Academy dedicate alla cucina di caccia d’autore che si terranno sabato 11 e domenica 12 rispettivamente presso il ristorante La Locanda del Cardinale ad Assisi e Aldivino a Corciano. Le cene off serviranno a divulgare il progetto Cibo Selvaggio anche fuori dall’ambito della fiera, andando a coinvolgere un pubblico non venatorio.

Riconfermate le linee di tiro in collaborazione con FITAV e i grandi spettacoli di tiro dinamico di Davide De Carolis e Raniero Testa

ENCI sarà tra i protagonisti del Caccia Village 2024 con il Gruppo Cinofilo perugino . Per la prima volta in una fiera, un’esposizione di cinofilia venatoria di caratura nazionale vedrà radunate le associazioni specializzate ENCI con le rispettive razze tutelate e porterà a Caccia Village oltre 1000 cani da caccia.

Tra le novità anche il nuovo servizio“CUSTOMER CARE CACCIA VILLAGE per“customizzare” la visita al Caccia Village attraverso una serie di servizi esclusivi, pensati per rendere la permanenza in fiera e il soggiorno in Umbria una vera esperienza di divertimento, trasformandola in occasione di turismo nella nostra regione anche per tutta la famiglia.

Un’edizione quella del 2024 orientata al futuro della caccia con importanti focus sulle tematiche venatorie di maggiore rilevanza e attualità, che come sempre connota Caccia Village come la fiera di settore più importante del centro sud Italia, ma anche come hub di confronto trasversale sul mondo della caccia e del tiro a volo e delle filiere di carne selvatica.