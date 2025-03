Da sabato 29 marzo la personale di Paonessa fra Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale - Tuttoggi.info

Da sabato 29 marzo e fino a domenica 4 maggio la storica dimora nobiliare di Palazzo della Corgna si aprirà al dialogo con la scultura di Fernando Mario Paonessa , protagonista con la personale “ Miti e Figure nel Concrezionismo ”, curata da Niccolò Lucarelli. È un’ulteriore occasione per scoprire questo gioiello di architettura rinascimentale, dove mitologia greca e culto dei Cesari si fondono con i fasti della famiglia della Corgna, esaltandoli in una commistione di sacro e profano; la pensosa grandiosità del tardo Rinascimento, attraverso la classicità di cui si nutre, racconta la sete di potere e di gloria che ha sempre ispirato l’agire umano. A Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, la mitologia greca, con le avventure di Fetonte, le gesta di Enea, gli amori di Plutone e Proserpina, e la storia militare, con le gesta di Annibale che sul Trasimeno nel 217 a.C. sconfisse le truppe romane del console Gaio Flaminio, si legano ai fasti della casata della Corgna, esaltandoli in una commistione di sacro e profano. Gli affreschi di Niccolò Circignani (detto il Pomarancio) e dei suoi allievi, raccontano in filigrana una società fastosa, con quel fisiologico bisogno di celebrazione sempre che accompagna il potere e tradisce vanità, orgoglio, meschinerie, forse anche terrore della morte.

«E su questa china la mitologia classica – spiega Niccolò Lucarelli – non raccolta di favole oziose ma preziosa fonte d’ispirazione e di riflessione sulle contraddizioni della società, è tradotta da Paonessa nella tridimensionalità del bronzo, nella muscolarità di nobili e fieri animali come i tori e i cavalli, nella tensione psicologica del satiro combattente, nella grazia di Venere che nasce dalla spuma del mare, nella seducente sfuggevolezza di Dafne».

Piero Sacco, presidente di Lagodarte, società che gestisce lo spazio espositivo, così saluta questo nuovo progetto: «Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago ospita con particolare interesse la mostra di Paonessa, curata dal critico d’arte Niccolò Lucarelli. L’esposizione si inserisce in un programma multidisciplinare che intende valorizzare con ancora maggiore intensità la proposta espositiva del percorso museale, diversificando l’offerta attraverso linguaggi artistici di maestri affermati».

Il curatore Lucarelli nota che «La civiltà classica è fonte universale d’ispirazione per gli artisti di ogni epoca. Ferdinando Mario Paonessa, originario di quella Lucania che fu parte importante della Magna Grecia, ha il classicismo nel sangue, non come fatto estetico bensì come complesso di valori e riferimenti sociali con cui guardare all’esistenza. Concetti dilatati dalla tecnica del “concrezionismo” di cui Paonessa è caposcuola, che esalta la malleabilità della materia; ogni scultura, quindi, si squarcia e si rivela all’osservatore nei suoi meandri materiali e spirituali, si dona come una laica ierofania. Emotivamente coinvolto nelle sue sculture, Paonessa scava nella materia alla ricerca di un’anima, di un’espressione, di un pensiero, e puntualmente li trova dopo un sapiente maneggio della materia». La mostra sarà anche l’occasione per aprire nuovamente alle esposizioni la torre della Rocca Medievale, le cui nicchie ospiteranno alcune opere di Paonessa, che dialogheranno con la severa e affascinante architettura del XIII Secolo; pietra, terracotta, gesso, materiali antichi e sempre nuovi, sublimati dalla mano dell’uomo in opere di ingegneria militare e artistica.

L’inaugurazione ufficiale, su invito, si terrà sabato 29 marzo alle ore 11 , alla presenza dell’artista e del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico. Nel corso della mostra si terranno due visite guidate gratuite (comprese nel biglietto d’ingresso), sabato 29 marzo alle ore 16:30 e sabato 26 aprile alle ore 11:30.

La mostra, visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 19, è promossa da Lagodarte Impresa Sociale e patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago, dalla sezione locale di Italia Nostra e dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, e si avvale della sponsorizzazione tecnica della tipografia lodigiana “Copia Sprint 2” e di “Signal srl”, azienda toscana di cartellonistica pubblicitaria. L’accesso alla mostra è compreso nel biglietto d’ingresso a Palazzo della Corgna e alla Fortezza Medievale: 9 euro (intero), 7 euro (ridotto A per gruppi e fino a 25 anni), 4 euro (ridotto B per ragazzi 6-17 anni), gratuito per under 6 e residenti nel Comune di Castiglione del Lago. Informazioni, visite guidate e laboratori per le scuole al numero 075 951099 (e-mail: cooplagodarte94@gmail.com).

Luogo: Palazzo della Corgna, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA